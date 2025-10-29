Іспанія

Комітет визнав дії голкіпера порушенням спортивного порядку.

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Іспанії відхилив апеляцію Реала на вилучення українського голкіпера Андрія Луніна в матчі Ель Класіко проти Барселони (2:1).

Під кінець поєдинку Лунін, який перебував на лаві запасних, взяв участь у сутичці з гравцями Барселони і отримав червону картку. Мадридський клуб намагався оскаржити рішення арбітра, але дисциплінарний комітет залишив його в силі, дискваліфікувавши воротаря на один матч.

Арбітр Сесар Сото Градо пояснив: "На 90-й хвилині гравець Андрій Лунін вибіг зі своєї лави запасних у бік лави суперників в агресивному стані, його довелося стримувати партнерам по команді". Комітет визнав дії Луніна "незначним порушенням спортивного порядку" і підтвердив достовірність рапорту арбітра.

Реал ще може звернутися до Комітету з апеляцій або Спортивного арбітражного суду (CAS) з проханням про тимчасове призупинення дискваліфікації.

Цього сезону Лунін ще не провів жодного офіційного матчу за мадридську команду.