Іспанія

Іспанський фахівець обурений поведінкою бразильця.

Колишній головний тренер Валенсії та мадридського Атлетіко Кіке Санчес Флорес розкритикував реакцію на заміну в "Ель Класіко" вінгера Реал Мадрид Вінісіуса Жуніора. Його слова наводить El Mundo Deportivo,

"Ситуація з Вінісіусом – це питання, яке хвилює керівництво Реал Мадрид через його вплив на імідж клубу. Це завдає шкоди іміджу клубу в очах мільйонів людей, і вони повинні вжити заходів.

Таке ставлення до партнера по команді, з яким ти працюєш щодня, позначається на гравцях. І капітани мають вирішити цю ситуацію.

Це ще й неповага до тренера, бо це ставить під сумнів не лише заміну, а й усе, що станеться після неї. Тому що, якби Кюнде забив би, рахунок був би 2:2, і це призвело б до розбіжностей щодо того, хто мав рацію – Хабі чи Вінісіус", – сказав Кіке Флорес.