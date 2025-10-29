Іспанія

Бразилець вибачився за вибухову реакцію на заміну у матчі проти Барселони.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор вибачився після своєї скандальної поведінки в матчі іспанської Ла Ліги проти Барселони (2:1).

"Сьогодні я хочу попросити вибачення у всіх мадридистів за мою реакцію, коли мене замінили у Класіко. Як я вже зробив особисто під час сьогоднішнього тренування, я також хочу ще раз попросити вибачення у своїх товаришів по команді, клубу та президента.

Іноді пристрасть бере гору через бажання завжди перемагати і допомагати своїй команді. Мій змагальний характер народжується з любові, яку я відчуваю до цього клубу та до всього, що він представляє.

Обіцяю продовжувати боротися щосекунди заради блага Реала, як я це робив із першого дня", — написав Вінісіус у своїх соціальних мережах.

Нинішнього сезону Вінісіус провів 13 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал прагне подовжити контракт із Вінісіусом попри напругу з Алонсо.