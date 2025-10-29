Бразилець вибачився за вибухову реакцію на заміну у матчі проти Барселони.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
29 жовтня 2025, 16:40
Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор вибачився після своєї скандальної поведінки в матчі іспанської Ла Ліги проти Барселони (2:1).
"Сьогодні я хочу попросити вибачення у всіх мадридистів за мою реакцію, коли мене замінили у Класіко. Як я вже зробив особисто під час сьогоднішнього тренування, я також хочу ще раз попросити вибачення у своїх товаришів по команді, клубу та президента.
Іноді пристрасть бере гору через бажання завжди перемагати і допомагати своїй команді. Мій змагальний характер народжується з любові, яку я відчуваю до цього клубу та до всього, що він представляє.
Обіцяю продовжувати боротися щосекунди заради блага Реала, як я це робив із першого дня", — написав Вінісіус у своїх соціальних мережах.
Нинішнього сезону Вінісіус провів 13 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав чотири гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Реал прагне подовжити контракт із Вінісіусом попри напругу з Алонсо.