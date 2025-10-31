Іспанія

Вінгер Барселони проходить консервативне лікування.

Ламін Ямаль продовжує відчувати біль у паху. Вінгер Барселони травмував пах у вересні, пропустивши кілька матчів, але проблема повернулася.

За даними Diario Sport, у матчі з Реалом (1:2) гравець не зміг викластися на 100% через біль, який впливає на швидкість і витривалість. Тренерський штаб скорегував роль Ямаля на полі, щоб уникнути перевантаження.

Футболіст проходить медичні консультації поза клубом, аби визначити, чи біль у нормі та чи допоможе операція, якщо вона знадобиться. Наразі операція не запланована і немає твердого наміру її проводити.

Гравець продовжує тренуватися з командою за спеціальним планом без максимальної інтенсивності.

