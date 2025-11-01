Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 1 листопада, розпочавшись о 22:00.

Мадридський Реал прагнутиме здобути четверту поспіль перемогу в Ла Лізі, приймаючи кризову Валенсію в суботу ввечері.

Реал Мадрид — Валенсія

Субота, 1 листопада, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид здобув надважливі три очки в Ла Лізі минулого вікенду, перемігши Барселону 2:1 на Бернабеу. Цей результат дозволив команді Хабі Алонсо відірватися від найближчого переслідувача, "синьо-гранатових", на п'ять очок і закріпитися на вершині таблиці. "Вершкові" демонструють майже бездоганну гру в цьому сезоні: дев'ять перемог у десяти матчах чемпіонату. Єдина поразка сталася на виїзді від столичних конкурентів Атлетіко Мадрид. Крім того, вони здобули перемоги у всіх трьох стартових матчах групового етапу Ліги чемпіонів. Перемога над Валенсією може збільшити їхній відрив від Барселони до восьми очок, перед тим як "королівський клуб" вирушить на складний виїзний матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Реал Мадрид виграв 111 зі своїх 213 попередніх матчів проти Валенсії у всіх турнірах, але минулого сезону зазнав шокуючої поразки на власному полі (1:2). "Бланкос" прагнутимуть реваншу. Команда переслідує шосту поспіль перемогу у всіх турнірах і може здобути ще дві до листопадової міжнародної паузи.

Валенсія, тим часом, підходить до цього матчу після перемоги в Кубку Іспанії, де вони розгромили Марасену 5:0. Однак, не можна заперечувати, що початок кампанії-2025/26 Ла Ліги для "кажанів" виявився вкрай невдалим: вони наразі перебувають на 18-му місці в зоні вильоту, набравши лише дев'ять очок у десяти іграх. Команда Карлоса Корберана минулого вікенду зазнала домашньої поразки 0:2 від Вільярреала. Валенсія, яка фінішувала 12-ю минулого сезону, має дві перемоги, три нічиї та п'ять поразок, і лише на два очки випереджає аутсайдера Жирону. Враховуючи їхню багату історію, поточний стан є дуже розчаровуючим, і команда далека від боротьби за єврокубки.

За версією betking на перемогу Реал Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.20, тоді як потенційний успіх Валенсії оцінюється показником 14.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.50.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Гюлер, Чуамені, Камавінга — Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Валенсія: Агірресабала — Коррея, Таррега, Копете, Гая — Ріоха, Пепелу, Сантамарія, Лопес — Дуро, Данжума.

Не зіграють: Карвахаль, Рюдігер, Лунін (Реал Мадрид) — Діакабі, Рамазані, Фульк'є (Валенсія).

Під питанням: Алаба (Реал Мадрид) — Бельтран, Угрініч (Валенсія).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 3:0

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ