Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 2 листопада, розпочавшись о 19:30.

Барселона прагнутиме повернутися на переможний шлях у вищому дивізіоні Іспанії, приймаючи Ельче на Олімпійському стадіоні імені Льюїса Компаніса у неділю ввечері.

Барселона — Ельче

Неділя, 2 листопада, 19:30, стадіон Естадіо Олімпіко (Барселона)

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона програла два з останніх трьох матчів чемпіонату, включаючи поразку 1:2 від Реал Мадрид у "Ель Класіко" минулого вікенду.

Барселона здобула сім перемог, одну нічию та зазнала двох поразок у 10 матчах ліги цього сезону, і є лідером за кількістю забитих голів (25). У Лізі чемпіонів команда здобула дві перемоги у трьох матчах групового етапу, перемігши Ньюкасл Юнайтед та Олімпіакос між поразкою від чинного володаря трофею Парі Сен-Жермен. Чемпіон Ла Ліги знову зіграє в Лізі чемпіонів на виїзді проти Брюгге 5 листопада, і будь-який інший результат, окрім двох перемог до листопадової міжнародної перерви, буде розцінюватися як розчарування.

Барселона виграла 34 з 55 попередніх матчів проти Ельче, зазнавши лише дев'ять поразок, і ніколи не програвала супернику на власному полі. Каталонці також мають серію з 10 перемог поспіль проти Ельче, включаючи перемоги 3:0 та 4:0, коли дві команди востаннє зустрічалися в сезоні-2022/23.

Ельче виступає вище очікувань цього сезону після виходу з Сегунди. 14 очок у 10 матчах дозволяють їм посідати високе восьме місце. Їхній рекорд: три перемоги, п'ять нічиїх та дві поразки. Команда Едера Сарабії підходить до цього матчу після переконливої перемоги 4:0 над УД Лос Гаррес у Кубку Іспанії, але в чемпіонаті вони програли 0:1 Еспаньйолу минулого вікенду. Ельче виграв лише один із останніх п'яти матчів ліги і досі не здобув жодної перемоги на виїзді в цьому сезоні (три нічиї та дві поразки). У неділю вони боротимуться за історичну першу перемогу на виїзді над Барселоною.

За версією betking на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.20, тоді як потенційний успіх Ельче оцінюється показником 12.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.00.

Орієнтовні склади

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Касадо, де Йонг — Ямаль, Ф. Лопес, Рашфорд — Торрес.

Ельче: Пенья — Чуст, Аффенгрубер, Бігас — Нуньєс, Мендоса, Фебас, Агуадо, Валера — Сільва, Мір.

Не зіграють: Гаві, тер Штеген, Крістенсен, Рафінья, Педрі (Барселона) — ... (Ельче).

Під питанням: Ямаль (Барселона) — ... (Ельче).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:1

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ