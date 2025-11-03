Інше

Іспанський вінгер підписав контракт із клубом Палм Сіті, який бореться за вихід до еліти Еміратів.

Іспанський вінгер Крістіан Тельйо став гравцем клубу Палм Сіті, що виступає у другому дивізіоні чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів. Про підписання контракту повідомила пресслужба команди у своїх соціальних мережах.

Палм Сіті наразі веде боротьбу за підвищення у класі, і керівництво сподівається, що досвід 33-річного Тельйо допоможе клубу у досягненні цієї мети.

Вихованець Барселони та Еспаньйола, Тельйо має багатий міжнародний досвід. На професійному рівні він виступав за Порту, Фіорентину, Бетіс, Лос-Анджелес, а також за саудівські Аль-Фатех і Аль-Оробу.

Разом із Барселоною Тельйо вигравав чемпіонат Іспанії, Кубок і Суперкубок країни. У складі Бетіса він здобував Кубок Іспанії, а з Лос-Анджелесом — став чемпіоном МЛС і переможцем регулярного сезону.