Німецький тренер вже ухвалив остаточне рішення.
Ганс-Дітер Флік Getty Images
05 листопада 2025, 13:13
Чутки про глибоку кризу в Барселоні отримують нове підтвердження. Авторитетне видання ABC повідомляє, що головний тренер команди Гансі Флік вже прийняв остаточне рішення про своє майбутнє.
За даними джерела, німецький фахівець повідомив свій тренерський штаб про те, що він має намір залишити Барселону. Зазначається, що Флік планує піти з клубу в кінці курсу, тобто по завершенню поточного сезону 2025/26.
Рішення пов'язане не стільки з загальною втомою, скільки з фундаментальним конфліктом із керівництвом клубу щодо Ламіна Ямала. Проблема сягає корінням у інцидент, що трапився ще в жовтні перед матчем Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
Гансі Флік, відомий своєю суворою дисципліною, мав намір покарати Ламіна Ямала за запізнення на передматчеве зібрання команди. Тренер планував залишити зірку в запасі, як він робив раніше з іншими гравцями (наприклад, з Жулем Кунде та Рафіньєю) за аналогічні порушення.
Однак, як повідомляється, в ситуацію втрутився спортивний директор Деку, який наполіг на тому, що Ямал має грати. Саме це втручання Флік сприйняв як прямий підрив свого авторитету в роздягальні.
Джерела стверджують, що німецький тренер був розлючений, оскільки вважав, що покарання має бути однаковим для всіх, незалежно від статусу гравця. Натомість керівництво, на думку Фліка, надає 18-річній зірці особливі привілеї – від поблажок у командних поїздках до пропуску відновлювальних процедур заради медійних зобов'язань.
Іспанське видання зазначає, що Флік скаржився своєму оточенню на те, що він дуже втомився та розчарований атмосферою в команді. Він відчуває, що гравці втратили смиренність, а керівництво не надає допомоги.