Іспанія

Німецький тренер вже ухвалив остаточне рішення.

Чутки про глибоку кризу в Барселоні отримують нове підтвердження. Авторитетне видання ABC повідомляє, що головний тренер команди Гансі Флік вже прийняв остаточне рішення про своє майбутнє.

​За даними джерела, німецький фахівець повідомив свій тренерський штаб про те, що він має намір залишити Барселону. ​Зазначається, що Флік планує піти з клубу в кінці курсу, тобто по завершенню поточного сезону 2025/26.

Рішення пов'язане не стільки з загальною втомою, скільки з фундаментальним конфліктом із керівництвом клубу щодо Ламіна Ямала. ​Проблема сягає корінням у інцидент, що трапився ще в жовтні перед матчем Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Гансі Флік, відомий своєю суворою дисципліною, мав намір покарати Ламіна Ямала за запізнення на передматчеве зібрання команди. Тренер планував залишити зірку в запасі, як він робив раніше з іншими гравцями (наприклад, з Жулем Кунде та Рафіньєю) за аналогічні порушення. ​

Однак, як повідомляється, в ситуацію втрутився спортивний директор Деку, який наполіг на тому, що Ямал має грати. Саме це втручання Флік сприйняв як прямий підрив свого авторитету в роздягальні.

Джерела стверджують, що німецький тренер був розлючений, оскільки вважав, що покарання має бути однаковим для всіх, незалежно від статусу гравця. ​Натомість керівництво, на думку Фліка, надає 18-річній зірці особливі привілеї – від поблажок у командних поїздках до пропуску відновлювальних процедур заради медійних зобов'язань.

Іспанське видання зазначає, що Флік скаржився своєму оточенню на те, що він дуже втомився та розчарований атмосферою в команді. Він відчуває, що гравці втратили смиренність, а керівництво не надає допомоги. ​