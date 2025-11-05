Іспанія

Президент Барселони високо оцінив талант 18-річного вінгера та закликав оберігати його від зайвого тиску.

Президент Барселони Жоан Лапорта поділився думками щодо прогресу молодого таланту Ламіна Ямаля та наголосив на важливості підтримки юного футболіста.

18-річний вінгер став ключовим гравцем каталонців уже в юному віці, а його виступи привертають увагу футбольного світу, проте не обходиться й без позафутбольних інцидентів. Лапорта підкреслив, що клуб має забезпечити Ямалю комфортні умови для подальшого розвитку.

"Ламін — геній, і я поруч із ним, надаю йому повну підтримку. Він фантастичний юнак і блискучий гравець. Ми маємо подбати про нього та захистити його. Я повністю підтримую все, що стосується захисту Ламіна, бути поруч із ним, надавати підтримку…

Йому лише 18, і нелегко впоратися з усім, що з ним сталося", — цитує слова президента Барселони видання Goal.

Цього сезону Ламін Ямаль провів 9 матчів на клубному рівні, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.