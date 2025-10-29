Іспанія

Після поразки Барселони 1:2 молоді зірки каталонців припинили стежити за захисником Реала.

Протистояння між Реалом і Барселоною після Ель Класико продовжилось і поза межами футбольного поля. Гравці Барселони Ламін Ямаль та Педрі відписалися від захисника мадридців Дані Карвахаля в Instagram. Згодом і сам Карвахаль відповів взаємністю, видаливши каталонців зі списку своїх підписок. Про це повідомляє Footmercato.

Матч між принциповими суперниками відбувся минулого вікенду на Сантьяго Бернабеу й завершився перемогою Реала з рахунком 2:1. Завдяки цій звитязі мадридці зміцнили лідерство в турнірній таблиці Ла Ліги.

Після десяти турів Реал набрав 27 очок і впевнено очолює чемпіонат Іспанії, тоді як Барселона із 22 балами посідає друге місце.

Нагадаємо, медична служба мадридського клубу ухвалила рішення провести артроскопічне втручання Карвахалю. У 32-річного футболіста виявлено рухоме суглобове тіло в правому коліні.