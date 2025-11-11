Іспанія

Бразильський форвард поставив ультиматум керівництву мадридців.

Зірковий нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор вимагає від клубу підвищення зарплати до рівня Кіліана Мбаппе.

25-річний бразилець хоче отримувати такі ж умови, як французький форвард, інакше готовий розглянути варіанти з відходом. Переговори щодо нового контракту наразі зайшли у глухий кут. Про це повідомляє Diario SPORT.

Чинна угода Вінісіуса з Реалом діє до червня 2027 року. У цьому сезоні він провів 16 матчів, у яких забив п'ять голів і зробив чотири асисти. Загалом у складі мадридців на його рахунку — 111 голів і 87 результативних передач у 338 поєдинках.

Нагадаємо, раніше була інформація, що ПСЖ має намір придбати Вінісіуса