Напруга між вінгером Реала та головним тренером поступово спала, але справжній тест на примирення відбудеться в матчі проти Валенсії.

Відносини між Вінісіусом Жуніором і головним тренером Реала Хабі Алонсо поступово нормалізуються після емоційного інциденту під час Ель Класіко проти Барселони, повідомляє AS.

Бразильський форвард не приховував роздратування, коли був замінений на 72-й хвилині гри. Покидаючи поле, він демонстрував невдоволення рішенням тренера і прямо вирушив у роздягальню.

Пізніше між гравцем і Алонсо відбулася зустріч, яку джерело описує як "дружню та професійну". Вінісіус визнав емоційність своєї поведінки й навіть вибачився перед президентом клубу у своєму повідомленні.

У клубі підтверджують, що дисциплінарних санкцій не буде, хоча ситуація може мати продовження на полі. Наступний матч Реала проти Валенсії стане своєрідним випробуванням: Алонсо доведеться вирішити, чи варто довірити місце в стартовому складі Вінісіусу, чи залишити його на лаві запасних перед виїздом на Енфілд у Лізі чемпіонів.

Раніше стало відомо, що ПСЖ має намір придбати Вінісіуса.