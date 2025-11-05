Ліга чемпіонів

Мадридці здобули важливі три очки у драматичному матчі Ліги чемпіонів.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко здобув переконливу перемогу над Юніоном із Брюсселя з рахунком 3:1.

Перший гол у зустрічі на 39-й хвилині забив Хуліан Альварес, вивівши господарів уперед. Після перерви Конор Галлахер подвоїв перевагу іспанців на 73-й хвилині. Бельгійці зуміли скоротити відставання завдяки точному удару Росса Сайкса на 80-й хвилині, однак Маркос Льоренте поставив крапку у компенсований час, забивши третій м’яч Атлетіко.

Після цієї перемоги команда Дієго Сімеоне має у своєму активі шість очок, тоді як Юніон залишається з трьома балами.

У наступному турі мадридці 26 листопада вдома прийматимуть Інтер, а Юніон днем раніше вирушить у гості до Галатасарая.

Атлетіко Мадрид — Юніон Сент-Жилуаз 3:1

Голи: Альварес, 39, Галлагер, 73, Льоренте, 90+6 - Сайкс, 80

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Ле Норман (Марія Хіменес, 26), Ганцко, Руджері — Сімеоне (Льоренте, 88), Барріос, Коке (Альмада, 62), Баена (Галлагер, 62) — Альварес, Грізманн (Серлот, 60)

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Халаїлі, Мак Аллістер, Берджесс, Сайкс — Зорган, Ван Де Перре, Схоофс — Н'янг, Родрігес (Гігер, 74), -

Попередження: Моліна — Н'янг, Аллістер