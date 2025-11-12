Іспанія

Новий дизайн відображає сучасний вигляд реконструйованої арени та буде використовуватися для всіх подій, включно з NFL, різдвяним фестивалем та концертами.

Мадридський Реал офіційно скоротив назву свого стадіону з Сантьяго Бернабеу до Бернабеу та представив новий логотип у формі контуру арени. Він відображає сучасний, футуристичний екстер’єр реконструйованого комплексу.

Оновлений стиль стадіону буде використовуватися для всіх подій, зокрема гри NFL між Вашингтон Командерс і Маямі Долфінс, різдвяного фестивалю Mavidad та майбутніх концертів. Архітектор арени пообіцяв вирішити проблеми зі звуком протягом наступних двох місяців.

