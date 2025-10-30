Іспанія

22-річний хавбек пропустить щонайменше шість тижнів і не зіграє у важливих матчах Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

Хавбек Барселони Педрі не допоможе своїй команді у найближчих матчах через розрив біцепса стегна лівої ноги. Про це повідомляє AS.

22-річний півзахисник отримав травму в останньому матчі Барселони проти Реала (поразка 1:2), де він також був видалений з поля. Спочатку прогнозувалося коротке відновлення, але повторні обстеження показали серйозніше пошкодження. За прогнозами лікарів, Педрі пропустить щонайменше шість тижнів.

Через це він не вийде на поле у матчі 11 туру Ла Ліги проти Ельче, а також пропустить поєдинки проти Брюгге, Сельти, Атлетіка, Челсі, Алавеса, Атлетика Мадрид та Реала Бетіс. Всього це вісім пропущених матчів, включно з ігровими днями збірної Іспанії.

У поточному сезоні Педрі був ключовим гравцем Барселони – він вже провів 13 матчів, забив два голи та віддав два асисти, виходячи в стартовому складі практично в усіх поєдинках. Востаннє він пропускав матч ще 26 січня, після чого зіграв 53 поєдинки поспіль.

Наступні важливі матчі Барселони включають поєдинки Ла Ліги проти Атлетіко та Челсі в Лізі чемпіонів. Якщо відновлення пройде за оптимістичним сценарієм, Педрі може повернутися до складу на матч Ліги чемпіонів проти Айнтрахта Франкфурт, запланований на 9 грудня.