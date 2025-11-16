Іспанія

Каталонці шукають лівоногого центрального захисника після відходу Іньїго Мартінеса.

Барселона активно працює на трансферному ринку в пошуках заміни Іньїго Мартінесу, який залишив команду влітку. У клубі відчувають потребу в лівоногому центральному оборонцеві з якісним пасом, повідомляє Sport.es.

За даними джерела, синьо-гранатові розглядають п’ятьох потенційних новачків: Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Марк Геї (Крістал Пелес), Тілель Таті (Нант), Дайо Упамекано (Баварія).

Ринкова вартість Шлоттербека перевищує 40 млн євро. У контракті Інасіу прописані відступні у 60 млн. Упамекано та Геї мають чинні угоди до літа 2026 року.

Нагадаємо, Ла Ліга дозволила Барселоні заявити Бардагжі.