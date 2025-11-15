Інше

Ройстон Дренте був госпіталізований минулого місяця.

Колишній півзахисник мадридського Реала Ройстон Дренте проходить інтенсивний процес реабілітації після того, як у жовтні він переніс інсульт, повідомляє GOAL.

38-річний нідерландець, який також має в своєму активі один матч за національну збірну, був госпіталізований минулого місяця.

Про інцидент стало відомо в жовтні, коли команда ветеранів FC De Rebellen, за яку виступає Дренте, підтвердила, що футболіст потрапив до лікарні.

"Минулої п'ятниці Ройстон Дренте переніс інсульт. Наразі про Дренте добре піклуються, він у надійних руках. Команда та всі причетні сподіваються на швидке одужання", – йшлося у заяві клубу.

Сім'я колишнього гравця попросила про приватність, щоб забезпечити йому необхідний простір та підтримку для відновлення.

Дренте здобув популярність у Феєнорді, після чого у 2007 році перейшов до Реал Мадрид, де виграв титул Ла Ліги.