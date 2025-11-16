Іспанія

Флік блокує можливий зимовий трансфер молодого шведа.

Порту та Штутгарт зацікавилися можливістю орендувати вінгера Барселони Руні Бардагжі вже цієї зими. Обидва клуби розглядають 20-річного шведа як підсилення на другу частину сезону, повідомляє Sport.es.

Водночас головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік не підтримує ідею з відходом футболіста. Наставник вважає, що Бардагжі повинен залишатися в команді щонайменше до завершення нинішнього сезону.

Бардагжі приєднався до Барселони влітку та вже встиг провести дев'ять матчів у всіх турнірах, віддавши один асист. Контракт молодого нападника чинний до 2029 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить десять млн євро.

Нагадаємо, Ла Ліга дозволила Барселоні заявити Бардагжі.