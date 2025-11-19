Воротар Реала може вперше в сезоні вийти на поле під керівництвом нового тренера.
Андрій Лунін, getty images
19 листопада 2025, 21:05
Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін незабаром може зіграти свій перший офіційний матч під керівництвом Хабі Алонсо. Про це повідомляє Marca.
Український воротар отримає шанс у поєдинку Кубку Іспанії: "вершкові" стартують у турнірі з 1/16 фіналу у січні.
У сезоні 2024/25 Лунін провів 14 матчів за Реал, з яких шість завершив "сухими", пропустивши 19 голів.
На початку листопада з’являлися чутки про можливий відхід Луніна через нестачу ігрового часу, адже в поточному сезоні українець ще не виходив на поле в офіційних матчах. Напередодні сам голкіпер спростував інформацію про відмову від викликів до національної збірної України.