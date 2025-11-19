Іспанія

Воротар Реала може вперше в сезоні вийти на поле під керівництвом нового тренера.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін незабаром може зіграти свій перший офіційний матч під керівництвом Хабі Алонсо. Про це повідомляє Marca.

Український воротар отримає шанс у поєдинку Кубку Іспанії: "вершкові" стартують у турнірі з 1/16 фіналу у січні.

У сезоні 2024/25 Лунін провів 14 матчів за Реал, з яких шість завершив "сухими", пропустивши 19 голів.

На початку листопада з’являлися чутки про можливий відхід Луніна через нестачу ігрового часу, адже в поточному сезоні українець ще не виходив на поле в офіційних матчах. Напередодні сам голкіпер спростував інформацію про відмову від викликів до національної збірної України.