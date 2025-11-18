Іспанія

Тренер згадав стабільність та впевненість українського форварда.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес пригадав період, коли в команді виступав Артем Довбик, та висловив сподівання, що схоже відчуття впевненості й приналежності з’явиться у Владислава Ваната. Про це він розповів в інтерв’ю L'Esportiu de Catalunya.

"Нещодавно я говорив про відчуття приналежності. Його також можна здобути через гарну гру. Стуані, Порту, Арнау, Іван Мартін, Гассаніга вже мають це відчуття, але іншим потрібно за щось зачепитися.

Пам’ятаю Довбика, великого гравця, який завжди виглядав стабільним і мав це відчуття завдяки грі. Він був щасливий, і це позитивно впливало на його результати. Я хочу досягти цього відчуття з Унаї, Лемаром, Ванатом", — сказав Мічел.

Влітку Владислав Ванат перейшов до Жирони з київського Динамо та вже закріпився у стартовому складі каталонців. У сезоні він провів 10 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Ванат визнаний найкращим гравцем матчу Жирона — Валенсія.