Тренер Барселони високо оцінив роль польського форварда у світовому футболі.

Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився своєю думкою щодо того, хто був найсильнішим форвардом у світовому футболі за останні десять років.

"На мою думку, Роберт Левандовскі — найкращий нападник останнього десятиліття", — підкреслив Флік.

Німецький фахівець очолив Барселону наприкінці травня 2024 року. До цього він уже працював разом із Левандовські у Баварії, де з листопада 2019-го до червня 2021-го вони здобули низку трофеїв, включно з перемогою в Лізі чемпіонів.

