Войцех Щесни, відверто розповів про свою боротьбу із зайвою вагою та любов до їжі, що стало приводом для жартів у роздягальні.

Голкіпер блаугранас поділився кумедною історією про свої стосунки з фізичною формою та партнером по команді Робертом Левандовські.

В інтерв'ю GQ Poland польський воротар зізнався, що встановив своєрідний антирекорд у каталонському клубі.

"Футболістам не можна набирати вагу. У контрактах прописані серйозні фінансові штрафи за це. Я люблю поїсти, і хоча мені вдається вкладатися у вагові ліміти, я побив рекорд Барселони за вмістом жиру в організмі. Тобто за надлишковим жиром, — розповів 35-річний страж воріт.

Ця особливість статури Щесного не залишилася непоміченою його давнім другом і партнером по збірній Польщі та Барселоні Робертом Левандовські, який відомий своїм фанатичним ставленням до фітнесу та дієти.

"Одного разу Леві, знущаючись з мене в роздягальні збірної Польщі я тоді був у самій білизні, сказав: "Як Щесний міг зробити таку кар'єру з таким тілом?", — згадав голкіпер.

Проте Щенсни має готову відповідь на подібні закиди, посилаючись на слова тренера Чеслава Міхневича:

"Стояти у воротах — це як грати в шахи. Ти граєш руками, але насправді ти граєш головою".

Незважаючи на жарти та любов до їжі, Щесни наголосив, що йому вдавалося підтримувати стабільно високий рівень гри протягом усієї своєї 18-річної кар'єри, навіть не будучи найпрацьовитішим атлетом у залі.