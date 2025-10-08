Іспанія

Голкіпер Барселони прокоментував прогрес одноклубника.

Польський воротар каталонської Барселони Войцех Щесни вже на старті нової кампанії отримав трохи ігрової практики через травму новачка "блаугранас" Жоана Гарсії.

Однак досвідчений 35-річний виконавець усе одно підтримує свого молодого одноклубника, про що розповів у нещодавньому інтерв’ю.

"Я бачив гру Жоана Гарсії минулого сезону в Еспаньйолі й був дуже вражений. Після трьох днів спільних тренувань у Барселоні я вирішив, що також можу зробити свій внесок у його розвиток. Він точно може стати найкращим воротарем у світі.

Цілі на сезон? Я не міг розпочати цей сезон, не думаючи про перемогу в Лізі чемпіонів. Це природно, але якби я зрештою не виграв Лігу чемпіонів, я б усе одно не відчував свою кар'єру незавершеною чи неповною. Я відчуваю себе реалізованим як людина і як гравець", — заявив польський виконавець.

На рахунку Щесни три матчі та сім пропущених голів.