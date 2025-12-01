Іспанія

Результат гри з Атлетіком визначить, чи залишиться тренер на чолі Реала.

Наступний матч мадридського Реала в Ла Лізі проти Атлетіка може визначити долю головного тренера Хабі Алонсо.

За інформацією журналіста Маріо Кортегани з The Athletic, джерела в клубі та тренерському штабі вважають, що команда демонструє незадовільну гру, і цей поєдинок стане критичним для Алонсо.

Головною проблемою називають нездатність тренера керувати зірковим складом, до якого входять Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор та Джуд Беллінгем, що створює дизбаланс у роздягальні.

Наразі Реал посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги з 33 очками після 14 турів, відстаючи від Барселони лише на один бал.

Нагадаємо, що вчора підопічні Хабі Алонсо втратили очки в матчі проти Жирони (1:1).