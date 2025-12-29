Інше

Французький півзахисник, який нещодавно відновив кар'єру у складі Монако, став головним символом стійкості на церемонії Globe Soccer Awards 2025.

Минулої неділі в Дубаї відбулася 16-та церемонія вручення нагород Globe Soccer Awards, яка подарувала один із найзворушливіших моментів року.

Поль Погба, чия професійна кар'єра була під загрозою через тривалу дискваліфікацію, офіційно повернувся до світового визнання, отримавши нагороду в номінації Найкращий камбек року.

Нагороду французькому півзахиснику вручив екс-чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов. Для Погба цей приз став підтвердженням того, що його зусилля з повернення у великий футбол після скорочення дискваліфікації та підписання контракту з Монако у листопаді 2025 року були недаремними.

У своїй промові Поль згадав усіх, хто був поруч у найважчі часи — дружину, дітей та близьких друзів. Проте головним медійним моментом став його безпосередній заклик до легендарного португальця. Зі сцени Погба звернувся до свого колишнього партнера по Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, який також був присутній у залі та отримав нагороду найкращому гравцеві Близького Сходу.

"Кріштіану, ти тут, і ти надихаєш нас усіх як футболіст. Ти робиш це для наступного покоління. Величезне дякую тобі, Кріштіану", — сказав Поль, підкресливши роль португальця як прикладу професіоналізму.

Повернення Погба стало однією з найбільш обговорюваних тем кінця 2025 року. Після 18-місячної перерви він вже встиг провести перші матчі за Монако, доводячи, що його талант нікуди не зник.