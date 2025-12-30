Іспанія

Лідер Атлетік Більбао назвав формат турніру за кордоном "відстійним" через труднощі для вболівальників та розлуку з родиною.

Іньякі Вільямс висловив різке невдоволення тим, що Суперкубок Іспанії вже кілька років поспіль проводиться у Саудівській Аравії. Футболіст підкреслив, що такий формат позбавляє команду підтримки рідних фанатів.

"Я говорив це багато разів і не соромлюся висловлюватися. На мою думку, грати в Саудівській Аравії — це, м'яко кажучи, відстій. Перенесення національних турнірів до іншої країни створює великі труднощі для вболівальників. У нас величезна армія фанатів, і зараз здається, ніби ми постійно граємо на виїзді. Ми знаємо, скільки вболівальників Атлетік Більбао прийшли б підтримати нас, якби турнір проходив в Іспанії", — заявив Вільямс.

Окрім професійних незручностей, гравець згадав і про особисті обставини. "За кілька днів я стану батьком, і мені дуже важко залишати дружину та сина. Але це моя робота. Я в розпорядженні клубу і зроблю все можливе в матчах Суперкубка", — додав форвард.

Нагадаємо, що Суперкубок Іспанії 2026 пройде в Джидді з 7 по 11 січня. У півфіналі команда Іньякі Вільямса зустрінеться з Барселоною.