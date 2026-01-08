Іспанія

Неймовірна гра каталонської команди.

Головний тренер каталонської Барселона Гансі Флік висловився про розгромну перемогу над Атлетіком Більбао (5:0) в рамках півфіналу Суперкубка Іспанії. Його слова наводить Marca.

«Я завжди зосереджений на наступному матчі, але ціную те, що ми зробили сьогодні, тому що у грі з Еспаньйолом ми були недостатньо хороші.

Мені сподобалось те, як команда зіграла, вона виявила єдність. Перемога з рахунком 5:0 – це фантастика. Але це лише один матч, у фіналі все буде інакше. Сьогодні нам вдалося взяти гру під контроль.

Нам потрібно було кілька хвилин на те, щоб увійти в гру, після чого ми діяли добре. Я щасливий, бо ми добре контролювали гру. Ми тримали м'яч і – що мені сподобалося – відпрацьовували у захисті до кінця, зберігаючи ворота сухими.

Ямаль останніми днями відчував дискомфорт і не міг тренуватись, тому не потрапив у стартовий склад. Але він в порядку», – сказав Флік.