Іспанія

У продовженні 19 туру Серії А.

Валенсія та Ельче розійшлися миром — 1:1

Господарі тиснули протягом усього матчу, однак рахунок відкрили підопічні Сарабії. На 75-й хвилині Діанганна після передачі від Педроси з меж штрафного майданчика відправив м’яч у дальній кут воріт. Цікаво, що обидва гравці з’явилися на полі лише хвилиною раніше.

Кажани відновили паритет з пенальті. Спочатку господарі заробили небезпечний штрафний і вирішили розіграти стандарт. Ріоха покотив м’яч на Пепелу, той пробив, але м’яч на шляху до воріт влучив в автора гола — Діанганну. Арбітр призначив пенальті, який упевнено реалізував 18-й номер — Пепелу.

Надихнувшись забитим м’ячем, господарі кинулися забивати ще, але змінити рахунок не змогли — нічия 1:1.

Валенсія — Ельче 1:1

Голи: Пепелу, 87 (пен) - Діангана, 75

Валенсія: Дімітрієвські — Коррея (Фулькьє, 17), Таррега, Копете, Гая — Пепелу, Угринич (Герра, 78) — Ріоха, Алмейда (Умар, 65), Лопес (Рамазані, 77) — Бельтран (Данжума, 65)

Ельче: Дітуро — Нуньєс (Педроса, 74), Чуст, Бігас (Аффенгрубер, 60), Петро, Валера — Нету (Джордж Діангана, 74), Агуадо, Фебас — Родрігес, Сантьяго (Боаяр, 60)

Попередження: Пепелу, Рамазані — Нуньєс, Чуст, Педроса