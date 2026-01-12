Іспанія

Перемога Барселони у яскравому матчі.

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські висловився після перемоги над мадридським Реалом (3:2) у фіналі Суперкубку Іспанії.

«Ми дуже задоволені ще одним трофеєм. Матчі із Реалом завжди великі, особливі. Ми добре зіграли у першому таймі, у другому теж намагалися забити ще, ми перемогли – а це найголовніше.

Реал грав дуже низьким блоком, і ми намагалися знаходити вільні зони. Іноді нам потрібно трохи більше терпіння, коли ми сфокусовані, з'являються шанси забити. Найважливіше – ми виграли та здобули ще один трофей.

Рафінья? Він знає, як треба забивати, завжди з'являється у потрібний момент. У команди все добре – ми перемагаємо саме як команда», – сказав Левандовські.