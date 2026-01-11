Іспанія

Фахівець, який тріумфує з Барсою.

Президент Барселони Жоан Лапорта після перемоги у Суперекубку Іспанії над Реалом (3:2) висловився про головного тренера каталонської команди Гансі Фліке.



«Флік залишиться із Барселоною на багато років. У нас чудовий тренер, у нього дуже міцний зв'язок із містом. Контракт з ним був підписаний від щирого серця.

Тер Штеген чудово себе показує. Ми маємо воротаря, але якщо Марк-Андре буде тут щасливий, то залишиться з нами», – заявив Лапорта.

Чинна трудова угода німецького тренера з Барселоною розрахована до 30 червня 2027 року.