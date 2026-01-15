Іспанія

Новий головний тренер мадридців взяв провину на себе після сенсаційної поразки від Альбасете.

Дебют Альваро Арбелоа на посаді головного тренера Реал Мадрид завершився гучним провалом. Команда несподівано поступилася Альбасете з рахунком 2:3 і припинила боротьбу в Кубку Іспанії.

У програмі El Chiringuito повідомили, що після матчу в роздягальні "вершкових" панувала гнітюча тиша, а атмосфера нагадувала похорон.

Футболісти були настільки пригнічені результатом, що просто мовчки дивилися вниз. У цю ситуацію втрутився Арбелоа, який спробував підбадьорити команду та зняти психологічну напругу з гравців.

Наставник звернувся до підопічних із заявою: "Саме я несу відповідальність за цей провал, а не гравці".

Тепер мадридцям необхідно терміново реабілітуватися перед вболівальниками. Вже найближчої суботи, 17 січня, Реал Мадрид проведе домашній поєдинок у межах чемпіонату Іспанії проти Леванте.