Іспанія

Відсьогодні й до вівторка, 20 січня, мають відбутися всі десять матчів 20-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють друге коло чемпіонату на розташованому неподалік Барселони RCDE Стедіум, де місцевий Еспаньйол прийматиме Жирону.

Нагадаємо, що серед тижня сім представників найвищого дивізіону Іспанії (Реал Сосьєдад, Атлетік Більбао, Атлетіко Мадрид, Реал Бетіс, Алавес, Барселона й Валенсія) дісталися 1/4 фіналу Кубка країни, тоді як за бортом турніру опинилися інші чотири (Осасуна, Ельче, Реал Мадрид і Райо Вальєкано).

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 16 січня, 22:00. RCDE Стедіум, Корнелья де Льобрегат/Ель-Прат де Льобрегат. Перше коло — 0:0

Туром раніше Еспаньйол не впорався з Леванте на виїзді (1:1), втративши можливість наблизитися до мадридського Атлетіко. Тепер клуб із Барселони сподівається перервати свою безвиграшну серію в матчах проти Жирони (3Н, 4П). Протягом року, що минув, підопічні Маноло Гонсалеса вдома зазнали тільки п'яти поразок і всі вони мали місце в поєдинках з іменитішими суперниками.

Три перемоги в останніх п'яти матчах чемпіонату дозволили Жироні вирватися із зони вильоту. Минулого тижня команда Мічела завдяки голу Владислава Ваната здолала вдома Осасуну (1:0), обійшовши її у турнірній таблиці. Тим не менш, клуб з однойменного каталонського міста все ще не може почувати себе в безпеці й навряд чи ця ситуація покращиться за підсумками сьогоднішнього протистояння.

прогноз 2:1

Субота, 17 січня, 15:00. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Перше коло — 4:1

Субота, 17 січня, 17:15. Естаді Мальорка Сон Муа, Пальма де Мальорка. Перше коло — 1:2

Мальорка відзначилася голом у кожному з трьох своїх останніх матчів чемпіонату, але набрала тільки один заліковий бал. Туром раніше колектив Ягоби Аррасате на виїзді поступився Райо Вальєкано (1:2). Свого наступного суперника острівний клуб у Ла Лізі не перемагав із лютого 2022 року (5Н, 2П), коли дотиснув його якраз у домашній для себе дуелі.

Атлетік після виїзної нічиєї з Осасуною (1:1), яка безвиграшну серію клубу з Більбао в Ла Лізі продовжила до трьох матчів (1Н, 2П), і нищівної поразки від Барселони (0:5) у півфіналі Суперкубка в Саудівській Аравії, цього тижня ледь не вилетів із Кубка. Напружений виїзний матч проти Культураль Леонеса (4:3) тривав 120 хвилин і міг виснажити підопічних Ернесто Вальверде, піддавши їх ризику чергової втрати очок у чемпіонаті.

прогноз 0:0

Субота, 17 січня, 19:30. Естадіо Ель-Садар, Памплона. Перше коло — 0:0

Серед тижня Осасуні не вдалося реабілітуватися за виїзну поразку від Жирони (0:1) туром раніше. Клуб із Памплони в Сан-Себастьяні поступився Реалу Сосьєдад у кубковій серії пенальті після втраченої звитяги над ним в основний час. Тепер команда Алессіо Ліші прагне покращити своє становище в Ла Лізі за рахунок дуелі з головним її аутсайдером.

Реал Ов'єдо вперше з кінця вересня відзначився голами в двох поспіль поєдинках чемпіонату, також уперше від повернення до Ла Ліги уникнувши поразок у трьох поспіль (3Н). Успіх у суботу міг би подарувати колективу Гільєрмо Альмади надію на виживання, але його спроможність здобути бодай один заліковий бал у суботньому поєдинку викликає значні сумніви.

прогноз 1:0

Субота, 17 січня, 22:00. Естадіо Олімпіко де ла Картуха, Севілья. Перше коло — 2:2

Реал Бетіс реабілітувався за виїзні розгром від мадридського Реала (1:5) і нічию з Реалом Ов'єдо (1:1), серед тижня обігравши вдома Ельче (2:1) у Кубку. Завтра ж підопічні Мануеля Пеллегріні спробують помститися Вільярреалу за дві домашні поразки в сезонах-2023/24 і 2024/25. Однак клуб із Севільї зараз у далеко не найкращій формі в Ла Лізі, тож нічия для нього буде ​прийнятним результатом.

Вільярреал туром раніше розібрався вдома з Алавесом (3:1), а до суботньої дуелі підходить на тлі чотирьох поспіль виїзних звитяг у чемпіонаті, сподіваючись уперше з 2007 року досягнути серії у п'ять і більше. Команда Марселіно спроможна залишити Естадіо Олімпіко де ла Картуха з щонайменше одним заліковим балом, який унеможливить втрату нею третьої сходинки турнірної таблиці бодай на деякий час.

прогноз 2:2

Неділя, 18 січня, 15:00. Колісеум, Хетафе. Перше коло — 0:3

Минулого тижня Хетафе драматично поступився вдома Реалу Сосьєдад (1:2), продовживши свою безвиграшну серію в Ла Лізі до п'яти матчів (1Н, 4П). Так само в останніх п'яти турах жодного разу трьох очок не набрав і суперник колективу Хосе Бордаласа. Майбутнім гостям на Колісеум місцевий клуб у чемпіонаті не програвав із листопада 2018 року (4В, 2Н), від них пропустивши за цей час тільки один гол.

Валенсія відволікла своїх уболівальників від перебування в зоні вильоту Ла Ліги звитягою в Кубку країни, впоравшись із Бургосом на виїзді (2:0). Підопічні Карлоса Корберана досі не знають смаку виїзних перемог у чемпіонаті сезону-2025/26 і навряд чи вони готові цю ситуацію виправити саме цієї неділі. Нічия або ж черговий скромний успіх господарів поля в цій дуелі виглядають найбільш імовірними сценаріями.

прогноз 1:1

Неділя, 18 січня, 17:15. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид. Перше коло — 1:1

Неділя, 18 січня, 19:30. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго. Перше коло — 1:1

Сельта помітно набрала хід після непростого старту кампанії. Клуб із Віго туром раніше здолав Севілью на виїзді (1:0), продовживши свою безпрограшну серію в Ла Лізі до п'яти поєдинків (4В, 1Н), у чотирьох з яких його ворота залишилися "сухими". Зазначимо, що в травні 2025 року наступний суперник команди Клаудіо Хіральдеса здобув свою першу за 11,5 років перемогу на Естадіо ABANCA Балаїдос.

Райо Вальєкано після домашньої звитяги над Мальоркою (2:1) у чемпіонаті, у Кубку країни серед тижня зазнав поразки від Алавеса на виїзді (0:2). Колектив Іньїго Переса не надто переконливо виглядає у виїзних дуелях Ла Ліги й може знову оступитися, вп'яте поспіль залишившись без здобутих поза власним полем трьох залікових балів.

прогноз 2:1

Неділя, 18 січня, 22:00. Аноета, Сан-Себастьян. Перше коло — 1:2

Понеділок, 19 січня, 22:00. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче. Перше коло — 2:2

Ельче зіграв унічию з Валенсією (1:1) на виїзді минулого тижня в чемпіонаті, а серед цього ще більш безуспішно відвідав Севілью в рамках Кубка, поступившись Реалу Бетіс (1:2). Тим не менш, схоже, що саме домашня атмосфера є визначальною для виступів підопічних Едера Сарабії, адже на Естадіо Мартінес Валеро вони набрали 19 із 23-х наявних у них очок.

Страждання команди Матіаса Алмейди продовжилися туром раніше, коли Севілья поступилася вдома Сельті (0:1). Трьох поспіль "сухих" поразок у Ла Лізі клуб з однойменного міста зазнав уперше з березня 2002-го, і хоча своєму наступному супернику він не програвав (3В, 3Н) із того ж місяця 2022 року, варто очікувати, що в понеділок на нього чекає ще одна невдача в чемпіонаті.

прогноз 1:0

