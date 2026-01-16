Іспанія

Іспанські гранди спостерігають за молодим бельгійцем.

Барселона та Реал Мадрид цікавляться 19-річним атакуючим півзахисником Аякса Раяном Бунідою. Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, напередодні літнього трансферного вікна обидва іспанські клуби посилили спостереження за футболістом.

Зазначається, що «вершкові» та «блаугранас» провели детальний аналіз гравця і залишилися задоволеними побаченим.

Цього сезону Раян Буніда відіграв за Аякс 12 матчів, забив гол та віддав пʼять результативних передач.