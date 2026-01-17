Іспанія

Молодий нападник, який є сином Самюеля Ето'о, перейшов до фарм-клубу Вільярреала з Райо Вальєкано до кінця сезону.

Вільярреал B оголосив про підписання нападника Етьєна Ето’о, права на якого належать Райо Вальєкано.

Як повідомляє пресслужба "жовтої субмарини", 23-річний футболіст приєднався до другої команди клубу на правах оренди з Райо до завершення поточного сезону.

У нинішній кампанії Ето’о вже виступав на правах оренди за Мірандес, де провів вісім матчів — шість у Сегунді та два в Кубку Іспанії.

Етьєн Ето’о народився 18 серпня 2002 року в Пальма-де-Майорці та є вихованцем Мальорки. У різні роки він також захищав кольори Публенсе, Райо Махадаонда, Кольядо Вільяльба, Віторії Гімарайнш, Райо Вальєкано B, Райо Вальєкано та Мірандеса. Нападник є гравцем молодіжних збірних Камеруну.

Зазначимо, що Етьєн Ето’о є сином легендарного нападник збірної Камеруна Самюеля Ето’о.