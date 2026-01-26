Іспанія

Барса втрачає талановитого гравця.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про трансфер Дро Фернандеса з каталонського клубу в ПСЖ. Його слова наводить Mundo Deportivo.

«Ми прокоментуємо це, коли все буде остаточно оформлено. Він заявив, що не залишиться. Це неприємна ситуація.

Це було несподіванкою. Ми домовилися про інше рішення щодо майбутнього Дро, коли йому виповниться 18 років, і, на наш подив, його агент сказав нам, що ми не можемо виконати нашу угоду. Ми постараємося, щоб усе склалося якнайкраще на користь Барселони», — сказав Лапорта.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ заплатить за Дро Фернандеса вісім мільйонів євро.