Іспанія

Легендарний захисник підписав лист про наміри та починає складний процес фінансової перевірки.

Легендарний екс-захисник Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос досяг принципової угоди щодо придбання свого рідного клубу – Севільї. Початкова пропозиція становить 450 мільйонів євро.

За інформацією Радіо Севілья, Рамос підписав лист про наміри з кількома основними акціонерами клубу, представленими в раді директорів. Це знаменує початок ексклюзивного періоду переговорів для детального аналізу фінансової звітності клубу та проведення складної комплексної перевірки, яка є ключовою частиною угоди.

Центральний захисник співпрацює у цій операції з аргентинським бізнесменом Мартіном Інком, генеральним директором Five Eleven Capital, футбольної холдингової компанії з США, з якою нинішній директор Севільї з професійного футболу Антоніо Кордон має професійні зв’язки. Фінансову підтримку угоди надає IDC Ventures, американський інвестиційний фонд з гватемальським корінням, який виступає партнером з капіталу.

Рамос продемонстрував, що його пропозиція є обґрунтованою, і наразі він позиціонується як головний кандидат на купівлю клубу, тоді як інші групи відмовилися після ретельного перегляду фінансів. 15 січня Серхіо разом зі своїм братом Рене та адвокатом і економістом Хуліо Сенном провів низку зустрічей з акціонерами та юристом Альберто Пересом Солано, що підтвердило серйозність намірів.

Севілья займає 11-е місце у турнірній таблиці Прімери, а свій наступний матч проведе 2 лютого проти Мальорки.