Іспанія

Барселона перевернула гру у другому таймі.

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди над Реал Овʼєдо (3:0) в матчі чемпіонату Іспанії. Цитує німецького фахівця AS.

«Це частина футболу. Їм не було чого втрачати, а проти такого суперника важко грати. Вони потужно пресингували, а ми не впоралися. У другому таймі стало краще, ми почали пресингувати та швидко забили.

Команда мала багато перельотів за останній час, ми пізно повернулися після попередньої гри. Гравці роблять все, що в їх силах. Я дуже радий за команду.

Якщо ти перемагаєш, то все гаразд, хай навіть перший тайм був таким, як сьогодні. Я був незадоволений грою у першій половині, але все розумію. Головне – ми оговталися від цього, внесли зміни, і все спрацювало», – сказав Флік.