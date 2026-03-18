Участь бельгійського воротаря в принциповому матчі Ла Ліги під питанням.

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа може пропустити принциповий матч 29-го туру Ла Ліги проти Атлетіко.

Як повідомляє AS, участь бельгійця у мадридському дербі наразі залишається під серйозним питанням.

За інформацією джерела, медичний штаб клубу вирішив надати 33-річному воротарю день відпочинку, а вже наступного дня, 19 березня, він пройде детальне обстеження. Зокрема, планується проведення МРТ, яке дозволить точно визначити характер і ступінь можливого ушкодження.

Куртуа відчув дискомфорт у приводному м’язі стегна під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, в якому Реал здобув перемогу з рахунком 2:1. Після перерви його замінив українець Андрій Лунін, який впевнено провів другий тайм.

У мадридському клубі вирішили не ризикувати здоров’ям основного воротаря, враховуючи важливість найближчих поєдинків. Остаточне рішення щодо його участі в грі Ла Ліги проти Атлетіко, яка відбудеться 22 березня, очікується після результатів обстеження.

У поточному сезоні Тібо Куртуа провів 41 матч у всіх турнірах, пропустив 39 м’ячів і 15 разів зберіг свої ворота «сухими».