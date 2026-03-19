Іспанія

Іспанець навів аргументи.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про рівність зарплат у чоловічому та жіночому футболі. Його слова наводить Marca.

"Із цим треба бути обережними, тому що це безпосередньо пов'язано з тим, скільки приносить кожна індустрія. Неможливо досягти повної рівності у зарплатах. Це як у модельному бізнесі: чоловіки-моделі заробляють менше, ніж жінки-моделі.

Говорячи про рівність, наведу приклад. Часто кажуть, що за однакової посади люди мають отримувати однакову зарплату, але правий захисник Леванте не заробляє стільки ж, скільки правий захисник Реала.

Чого дійсно потрібно уникати – то це ситуації, коли різниця виникає через дискримінацію жінок", – сказав Тебас.