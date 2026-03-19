Ліга Європи

Сьогодні, 19 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

У першому матчі Астон Вілла обіграла Лілль із рахунком 2:0. У складі команди Унаї Емері голи забивали Джон Макгінн та Леон Бейлі. "Леви" пройшли у чвертьфінал – у першій грі англійці виграли – 1:0.

Астон Вілла — Лілль 2:0 (перший матч 1:0)

Голи: Макгінн, 54, Бейлі, 86.

У другій зустрічі Реал Бетіс впевнено розібрався з Панатінаїкосом з рахунком 4:0 після гостьової поразки (0:1). Авторами голів стали Айтор Руїбаль, Соф'ян Амрабат, Кучо та Антоні.

Реал Бетіс — Панатінаїкос 4:0 (перший матч 0:1)

Голи: Руїбаль, 8, Амрабат, 45+1, Кучо, 53, Антоні, 66.

У третьому поєдинку Порту обіграв Штутгарт із рахунком 2:0. Авторами голів стали Вільям Гомес та Віктор Фрогольдт. У гостях "дракони" обіграли "швабів" (2:1). При цьому німці завершували зустріч у меншості після вилучення Ніколаса Нарті, який отримав два гірчичники за дві хвилини.

Порту — Штутгарт 2:0 (перший матч 2:1)

Голи: Гомес, 21, Фрогольдт, 72.

В останній зустрічі Болонья за підсумками додаткового часу пройшла Рому. Основний час матчу закінчився з рахунком 3:3, після чого гості забили у другому овертаймі. У складі Болоньї голами відзначилися Джон Роу, Федеріко Бернардескі, Сантьяго Кастро та Ніколо Камб'ягі. У "вовків" забивали Єван Н'Діка, Доніелл Мален та Лоренцо Пеллегріні.

Рома — Болонья 3:4 (після д.ч.) (перший матч 1:1)

Голи: Н'Діка, 32, Мален, 69 (пен), Пеллегріні, 80 — Роу, 22, Бернардескі, 45+2 (пен), Кастро, 58, Камб'ягі, 111.