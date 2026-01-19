Іспанія

Клуби погодили принципові умови переходу німецького голкіпера до кінця сезону.

Жирона досягла усної домовленості з Барселоною щодо оренди воротаря Марка-Андре тер Штегена. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, після того як німецький голкіпер ще минулого тижня дав "зелене світло" трансферу, обидва клуби погодили між собою принципові умови орендної угоди до завершення поточного сезону.

Очікується, що вже цього тижня сторони перейдуть до формальних кроків для остаточного оформлення трансферу. Жирона розраховує найближчим часом закрити всі деталі угоди та провести медичні формальності.

Нагадаємо, раніше Марк-Андре тер Штеген погодився на перехід до сусідів Барселони після повного відновлення від травми спини та повернення на поле у матчі Кубка Іспанії.