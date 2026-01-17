Іспанія

Дубль українця з пенальті допоміг клубу здобути виїзну перемогу.

Український нападник Владислав Ванат був визнаний найкращим гравцем матчу Еспаньйол – Жирона (0:2) за версією Ла Ліги у рамках 20-го туру Прімери.

Форвард Жирони став головним героєм каталонського дербі, оформивши дубль — обидва м’ячі українець забив з пенальті. У першому таймі Ванат не реалізував першу спробу, однак удар довелося повторити через порушення правил з боку воротаря Еспаньйола Марко Дмитровича, який завчасно залишив лінію воріт. З другої спроби українець впевнено переграв сербського голкіпера.

Другий одинадцятиметровий Жирона заробила наприкінці зустрічі. До м’яча знову підійшов Ванат і без шансів для воротаря встановив остаточний рахунок у матчі.

Це вже друга поспіль нагорода MVP для українського нападника. У попередньому турі Ванат був визнаний найкращим гравцем поєдинку з Осасуною (1:0), у якому забив переможний гол.

Загалом 22-річний форвард провів 19 матчів за Жирону в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 8 голів та 1 асист.

Після перемоги над Еспаньйолом команда Мічела піднялася на 9-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 24 очки. Наступний матч Жирона проведе 26 січня, коли вдома прийме Хетафе.