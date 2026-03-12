Іспанія

Мадридський клуб готовий розглянути пропозиції щодо півзахисника після завершення сезону.

Мадридський Реал розгляне пропозиції щодо свого півзахисника Едуарда Камавінга наступного літа. За даними джерел, початкова ціна на футболіста встановлена клубом на рівні 50 мільйонів євро.

Камавінга виступає за «Королівський клуб» з літа 2021 року. У поточному сезоні він провів 31 матч у всіх турнірах, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Діюча угода футболіста з клубом розрахована до літа 2029 року, а ринкова вартість на порталі Transfermarkt відповідає стартовій ціні – 50 мільйонів євро.

Реал готовий розглянути серйозні пропозиції від інших європейських клубів, що зацікавлені у послугах французького півзахисника.

Раніше повідомлялось, що Реал стурбований травмами Трента та Камавінги.