Мадридський клуб готовий розглянути пропозиції щодо півзахисника після завершення сезону.
Едуардо Камавінга, Getty Images
12 березня 2026, 23:15
Мадридський Реал розгляне пропозиції щодо свого півзахисника Едуарда Камавінга наступного літа. За даними джерел, початкова ціна на футболіста встановлена клубом на рівні 50 мільйонів євро.
Камавінга виступає за «Королівський клуб» з літа 2021 року. У поточному сезоні він провів 31 матч у всіх турнірах, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Діюча угода футболіста з клубом розрахована до літа 2029 року, а ринкова вартість на порталі Transfermarkt відповідає стартовій ціні – 50 мільйонів євро.
Реал готовий розглянути серйозні пропозиції від інших європейських клубів, що зацікавлені у послугах французького півзахисника.
