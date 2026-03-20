Рішення тренера очікується до завершення міжнародної паузи.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола є одним із ключових кандидатів на посаду наставника Атлетика Більбао. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Контракт іспанського спеціаліста з англійським клубом спливає наприкінці поточного сезону, і наразі сторони не підписали нову угоду. Очікується, що Іраола повідомить керівництву Борнмута про своє рішення до завершення міжнародної паузи.

За інформацією джерела, варіант із поверненням до Атлетика Більбао має для тренера особливу привабливість. Саме за цей клуб Іраола провів понад 400 матчів під час своєї ігрової кар’єри.

Іспанець очолив Борнмут у липні 2023 року. У сезоні 2023/2024 під його керівництвом український захисник Ілля Забарний провів 42 матчі.

Нагадаємо, що вакансія головного тренера в Атлетику Більбао з’явиться після завершення сезону — чинний наставник команди Ернесто Вальверде раніше оголосив про намір залишити свою посаду.