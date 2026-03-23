Форвард Реала прокоментував перемогу над Атлетіко.

Мадридський Реал напередодні обіграв Атлетіко в столичному дербі в рамках двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги.

Після завершення гри нападник "бланкос" Вінісіус Жуніор прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже задоволений грою, яку ми провели сьогодні. Ми контролювали її від самого початку. Помітно, що команда розвивається та змінюється, щоб за підсумком таких великих матчів мадридські вболівальники були щасливі.

Нагорода найкращому гравцю матчу? Вона належить усім: нашому менеджеру, гравцям, уболівальникам. У нас був чіткий план на гру від самого початку, і зрештою це виявилось ключовим для успіху.

Дуже радий, тому що я весь сезон працював над такими матчами. Я завжди намагаюсь удосконалюватись, забивати голи та віддавати результативні передачі.

Шкода, звичайно, що зараз починається перерва на міжнародні матчі, бо ми перебуваємо в гарному тонусі. Сподіваюсь, що ми всі після збірних зможемо повернутись без травм до найважливішої частини сезону", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі Реал зіграє в гостях у балеарської Мальорки.