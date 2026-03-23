Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking розповідає, де дивитися поєдинок європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026.

У рамках 1/2 фіналу плей-оф відбору чемпіонату світу-2026 українській національній команді протистоятиме шведська.

Поєдинок відбудеться в четвер, 26 березня. Стартовий свисток має пролунати о 21:45 за Києвом. Прийматиме дуель Естадіо Сьютат де Валенсія в Іспанії. За вихід до групи F (Нідерланди, Японія й Туніс) майбутнього ЧС переможець пари побореться з поляками або албанцями.

Заявка збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Руслан Нещерет (Динамо).

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Олександр Тимчик (Динамо), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський, Едуард Сарапій (всі — Полісся).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925), Олег Очеретько (Шахтар), Георгій Судаков (Бенфіка), Руслан Маліновський (Дженоа), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (всі — Динамо), Олексій Гуцуляк (Полісся), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор).

Нападники: Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Ліон), Матвій Пономаренко (Динамо).

Нещодавно "синьо-жовті" представили нову виїзну форму. Учасниками презентаційної фотосесії стали деякі з викликаних на березневі поєдинки гравців.

Де дивитися матч Україна — Швеція

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Подивитися поєдинок також можна на безкоштовному каналі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ