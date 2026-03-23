Хавбек Манчестер Сіті не входить до пріоритетів клубу, але його клас високо оцінюють.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва, контракт якого з англійським клубом спливає наступного літа, висловив бажання продовжити кар'єру в Барселона.

За інформацією Sport.es, послуги 31-річного португальця були запропоновані каталонському клубу через його агента Жорже Мендеш.

Наразі трансфер капітана Манчестер Сіті не входить до списку пріоритетів Барселони. Клуб зосереджений на підсиленні центру оборони та лінії атаки. Водночас керівництво і тренерський штаб каталонців високо оцінюють клас досвідченого хавбека.

У поточному сезоні Бернарду Сілва провів 42 матчі у всіх турнірах, забивши три м’ячі та віддавши п’ять результативних передач. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько 27 млн євро.