Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 29-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться 22 березня о 15:00.

Каталонська Барселона прийматиме Райо Вальєкано на Камп Ноу, маючи чудову нагоду зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці. Оскільки мадридське дербі відбудеться пізніше ввечері, перемога дозволить підопічним Гансі Фліка відірватися від найближчого переслідувача на сім очок і чинити психологічний тиск на конкурентів.

Барселона — Райо Вальєкано

Неділя, 22 березня, 15:00, стадіон Камп Ноу, Барселона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона перебуває у приголомшливій формі. Посеред тижня "блаугранас" розбили Ньюкасл Юнайтед у Лізі чемпіонів із рахунком 7:2, забезпечивши собі місце у чвертьфіналі. У чемпіонаті справи також ідуть блискуче: лідер Прімери виграв 23 із 28 матчів сезону, забивши вражаючі 77 голів. Попри те, що зустріч першого кола з Райо завершилася нічиєю 1:1, каталонці впевнено почуваються вдома і прагнуть здобути п'яту поспіль перемогу в Ла Лізі.

Райо Вальєкано прибуває до Барселони також у статусі чвертьфіналіста єврокубків — мадридці пройшли турецький Самсунспор у Лізі конференцій. У внутрішній першості підопічні Іньїго Переса не знають поразок уже шість матчів поспіль, що дозволило їм закріпитися на 13-й позиції та створити шестиочковий заділ над зоною вильоту. Хоча "бджілки" мають досвід перемоги на Камп Ноу у 2022 році, зараз їхнє головне завдання — стримати найпотужнішу атаку ліги. Основна надія гостей покладена на Альваро Гарсію, який проводить блискучий сезон, маючи в активі 12 голів та 9 асистів.

Щодо кадрових новин, то Барселона все ще не може розрахувати на Андреаса Крістенсена, Жюля Кунде та Френкі де Йонга. Проте хороші новини прийшли від медичного штабу: голкіпер Жоан Гарсія та захисник Ерік Гарсія готові зіграти, попри пошкодження в минулій грі. У нападі підтримку Левандовські традиційно нададуть Рафінья та Ламін Ямаль.

У Райо Вальєкано через дискваліфікацію гру пропустить Нобель Менді, а Дієго Мендес залишається в лазареті. В атаці мадридців очікується вихід Алемао, який спробує нав'язати боротьбу обороні господарів.

За версією betking на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.28, тоді як потенційний успіх Райо Вальєкано оцінюється показником 11.34. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.37.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Канселу, Кубарсі, Араухо, Мартін — Берналь, Педрі — Ямаль, Фермін, Рафінья — Левандовські.

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Балью, Лежен, Пача — Гумбау, Сісс — Де Фрутос, Діас, А. Гарсія — Алемао.

Не зіграють: Крістенсен, Кунде, Бальде, де Йонг (Барселона) — Н. Менді, Д. Мендес (Райо Вальєкано).

Під питанням: немає.

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 5:1

