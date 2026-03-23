Гол прямим ударом у матчі МЛС проти Нью-Йорк Сіті дозволив аргентинцю піднятися на другу сходинку у світовому рейтингу.
Ліонель Мессі, getty images
23 березня 2026, 11:05
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі встановив чергове історичне досягнення у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Нью-Йорк Сіті.
38-річний аргентинець відзначився голом прямим ударом зі штрафного, допомігши своїй команді здобути виїзну перемогу з рахунком 3:2. Цей м’яч став для Мессі 71-м у кар’єрі, забитим зі стандартних положень.
Завдяки цьому досягненню восьмиразовий володар Золотого м’яча випередив легендарного Пеле (70) і вийшов на чисте друге місце у списку найкращих виконавців штрафних ударів в історії футболу.
Лідером рейтингу залишається Жунінью Пернамбукано, на рахунку якого 77 голів зі штрафних. До топ-5 також входять Роналдінью та Віктор Легротальє (по 66).
Крім того, цей гол став 901-м у професійній кар’єрі Мессі — напередодні аргентинець став лише другим футболістом в історії, якому підкорилася ця позначка.
Серед чинних гравців найближчим переслідувачем Мессі за голами зі штрафних є Кріштіану Роналду, який має у своєму активі 64 точні удари зі стандартів.