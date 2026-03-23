Тренер мадридців підсумував перемогу та рівень своєї команди.
Вінісіус Жуніор та Альваро Арбелоа, getty images
23 березня 2026, 09:33
Головний тренер Реал Мадрид Альваро Арбелоа прокоментував перемогу (3:2) у мадридському дербі проти Атлетіко Мадрид, а також резонансне вилучення Федеріко Вальверде.
"Я задоволений перемогою, ще одна в активі – рухаємося далі. Це був непростий матч. Атлетіко – топ-команда, яка створила нам великі труднощі. Окрім футболу, мені сподобалася ментальність команди.
Червона Вальверде? Це вилучення важко зрозуміти. Я вдячний арбітру, що він підійшов пояснити епізод. Думаю, коли він перегляне момент ще раз – змінить свою думку. Я бачу це інакше. Арбітр сказав, що була надмірна сила, але, на мою думку, не було можливості травмувати суперника. Він намагався пояснити — і мені подобається така відкритість, навіть якщо це нічого не змінює.
Гравці продемонстрували характер і ментальну силу, гідні цього клубу. Всі оборонялися разом. Вони заслужили цю перемогу.
Ми побачили ще один топ-матч від Вінісіус Жуніор, ще одна демонстрація сміливості та характеру. Він приніс нам перемогу у складний момент.
Чому Кіліан Мбаппе був на заміні? Я завжди намагаюся виставити найкращий склад. Після майже місяця без гри нормально поступово набирати форму. Це краще і для нього, і для команди.
Останні перемоги говорять про високий рівень моєї команди. Коли у тебе найкращі гравці світу — все стає простішим", – сказав Арбелоа.
Навіть попри перемогу мадридці відстають на чотири очки від Барселони.