Головний тренер Реал Мадрид Альваро Арбелоа прокоментував перемогу (3:2) у мадридському дербі проти Атлетіко Мадрид, а також резонансне вилучення Федеріко Вальверде.

"Я задоволений перемогою, ще одна в активі – рухаємося далі. Це був непростий матч. Атлетіко – топ-команда, яка створила нам великі труднощі. Окрім футболу, мені сподобалася ментальність команди.

Червона Вальверде? Це вилучення важко зрозуміти. Я вдячний арбітру, що він підійшов пояснити епізод. Думаю, коли він перегляне момент ще раз – змінить свою думку. Я бачу це інакше. Арбітр сказав, що була надмірна сила, але, на мою думку, не було можливості травмувати суперника. Він намагався пояснити — і мені подобається така відкритість, навіть якщо це нічого не змінює.

Гравці продемонстрували характер і ментальну силу, гідні цього клубу. Всі оборонялися разом. Вони заслужили цю перемогу.

Ми побачили ще один топ-матч від Вінісіус Жуніор, ще одна демонстрація сміливості та характеру. Він приніс нам перемогу у складний момент.

Чому Кіліан Мбаппе був на заміні? Я завжди намагаюся виставити найкращий склад. Після майже місяця без гри нормально поступово набирати форму. Це краще і для нього, і для команди.

Останні перемоги говорять про високий рівень моєї команди. Коли у тебе найкращі гравці світу — все стає простішим", – сказав Арбелоа.

Навіть попри перемогу мадридці відстають на чотири очки від Барселони.